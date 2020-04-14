Тюменцам разъясняют, как получить электронную подпись в условиях самоизоляции

В условиях пандемии в Тюменской области участники рынка недвижимости перешли на активную деятельность в интернет-пространстве. В целях снижения физических контактов для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Кадастровая палата рекомендует подписывать различные документы, в том числе при сделках с недвижимостью, с помощью электронной подписи.

Получить сертификат электронной подписи можно в созданном на базе Федеральной кадастровой палаты удостоверяющем центре (УЦ ФКП). УЦ ФКП начал свою работу в июле 2016 года. За время его работы в целом по стране выдано более 125 тысяч сертификатов квалифицированной электронной подписи.

Несмотря на изменение некоторыми ведомствами формата работы с гражданами в период повышенной готовности (до 30 апреля 2020 года), удостоверяющий центр ФКП продолжает свою деятельность, в том числе — на юге Тюменской области.

Чтобы получить сертификат электронной подписи, нужно зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра, подать запрос в "Личном кабинете" и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Это необходимая процедура, подтверждающая получение электронной подписи именно ее владельцем.

"Для удобства граждан, а также для минимизации их контактов с другими людьми, Кадастровая палата ввела предварительную запись на процедуру удостоверения личности в офисах учреждения на территории Тюменской области, — рассказывает заместитель директора тюменской Кадастровой палаты Евгений Оконечников. — Для уточнения возможной даты и времени приема с заявителем связывается сотрудник Удостоверяющего центра. Во время прохождения процедуры удостоверения личности в офисах учреждения соблюдаются все меры для предупреждения распространения инфекции, в том числе — с использованием средств индивидуальной защиты".

Усиленная квалифицированная электронная подпись — аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. С помощью сертификата электронной подписи можно в режиме онлайн, не выходя из дома, зарегистрировать права собственности на объект недвижимости, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, заполнить анкету для переоформления паспорта, отследить штрафы ГИБДД, подать заявление для поступления в вуз и получить многие другие государственные услуги.

Для создания сертификата электронной подписи потребуется предоставить пакет документов, в который входят оригиналы документов: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Индивидуальные предприниматели также предоставляют основной государственный регистрационный номер записи о госрегистрации физлица в качестве ИП, представители организаций – документы, которые подтверждают полномочия на действия от имени юридического лица.

Подробнее об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты можно узнать на сайте ведомства. В Тюменской области проконсультироваться по вопросам получения сертификата ключа электронной подписи и записаться на прием для удостоверения личности можно по телефону тюменской Кадастровой палаты (3452) 259-000.

По информации пресс-службы тюменской Кадастровой палаты