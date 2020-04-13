Волонтеры готовы помочь пенсионерам и маломобильным тюменцам

Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам проекта #МЫВМЕСТЕ в Тюменской области начал принимать заявки напрямую с федерального номера.

Если до этого звонки, поступавшие на горячую линию 8-800-200-34-11, оператору приходилось заносить в специальную программу, откуда уже региональный call-центр брал информацию и созванивался с заявителем, то сейчас звонки сразу переадресовываются на тюменских операторов.

"Изначально операторы принимали заявки для покупки продуктов и лекарств, узнавали, нужно ли выбросить мусор или произвести оплату ЖКХ. После подключения телефонной линии напрямую к нам, конечно, расширится список вопросов от граждан. Мы готовы к этому", — рассказывает Надежда Кадеева, координатор call-центра штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам #МЫВМЕСТЕ.

Волонтеры call-центра изучили самые распространенные вопросы, касающиеся пенсий, пособий и прочих выплатах, а также аспекты психологической поддержки людей, которые тяжело воспринимают информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке.

Волонтеры готовы принимать заявки с 8.00 до 20.00.

С 19 марта в штаб поступило более 1000 обращений а волонтеры помогли более чем 900 гражданам в доставке продуктов и медикаментов.