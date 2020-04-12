Школьники Тюменского района привыкают к урокам в дистанционном формате

В школах Тюменского района подготовились к началу последней четверти, до 30 апреля уроки будут проходить в дистанционном формате. Обучение проводится с учетом возможностей каждого ребенка: с использованием домашних компьютеров, планшетов или по телефонной связи.

Начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина сообщила, что предварительно среди родителей обучающихся провели опрос для выяснения удобной для них формы работы в дистанционном режиме. Учителя подготовили уроки с учетом всех нюансов. Так, 14359 учеников имеют возможность заниматься с использованием домашних компьютеров, подключенных к интернету, 3100 человек используют для обучения другие виды связи.

Информацией родители и учителя обмениваются в открытой родительской группе "Открытая школа" в Viber, в детских классных группах в социальной сети "ВКонтакте" и через СМС.

Особое внимание педагоги уделяют учащимся, которым в этом году предстоит сдавать итоговую государственную аттестацию. Для них организована по расписанию консультативная работа.

"Мы выбираем формы обучения исходя из возможностей учащихся. Существует много различных онлайн-платформ и ресурсов, которые позволяют достигать образовательных целей, подбирать интересные задания для учеников. Благодаря социальным сетям мы находимся с детьми в постоянном контакте. Мне, как учителю иностранного языка, голосовые сообщения или видеоблоги позволяют тренировать навыки устной речи. Для детей это тоже удобно: можно быстро получить ответ от учителя, комментарий к работе, исправить ошибку. Онлайн-консультации я провожу через платформу ZOOM, а также через скайп. Мы общаемся, развиваем все виды речевой деятельности и настраиваемся на успешную сдачу экзаменов", - поделилась учитель английского языка Московской школы Евгения Ефанова.

Выпускница Московской школы Маргарита Махнева к дистанционной учебе относится с пониманием. "Конечно, в школе легче учиться, ведь всегда можно подойти к учителю, спросить, что не понял", считает школьница.

Педагоги отмечают, что к дистанционному образованию детей ответственно относятся родители: помогают разобрать задания, консультируются по разным вопросам, ведь в получении качественных знаний заинтересованы все участники образовательного процесса, пишет "Комсомольская правда –Тюмень".