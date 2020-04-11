Тюменцев приглашают прокачать свои лидерские качества

Школа социального лидерства "Наследники" приглашает к участию всех тюменцев в возрасте от 15 до 27 лет, желающих развиваться в сфере культуры, маркетинга и медиа.

Как сообщает областной департамент культуры, школа будет работать в режиме онлайн 24 и 25 апреля. Участники научатся разрабатывать собственные проекты с нуля и получат возможность воплотить их в жизнь, получат знания от практикующих экспертов и реальный опыт создания ценных проектов. Каждый получит возможность стать координатором одного из направлений волонтёрского корпуса "Наследники", а лучший проект получит финансирование на реализацию.

По словам директора исторического парка "Россия – Моя история" и руководителя Тюменского регионального опорного центра "Волонтёры культуры" Павла Шафороста, школа социального лидерства "Наследники" – это отличная возможность для волонтёров культуры прокачать свои лидерские качества и научиться работать с крупными проектами.

В программе обучения, которая составит два интенсивных образовательных дня в онлайн-режиме, заявлены как лекции, так и практические занятия по отработке навыков менеджмента культурных проектов, маркетинга, создания уникального контента, работы с партнёрами и целевой аудиторией. В качестве наставников курса выступят топ-эксперты с опытом работы в крупнейших компаниях и коммуникационных агентствах, таких как "Добро Mail.ru", ВДНХ, фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ", "Пушкинский.Youth", пишет ИА "Тюменская линия".

По словам куратора школы социального лидерства "Наследники" Елизаветы Миляевой, на одной площадке будут собраны амбициозные молодые люди и профессионалы, готовые делиться практическим опытом. В первую очередь все курсы и лекции направлены на решение конкретных практических задач. Школа социального лидерства станет отличной возможностью для проявления своего таланта и создания собственного проекта.

Желающие поступить в школу "Наследники" могут подать заявку на бесплатное участие в проекте на сайте http://nsldnk.ru/ до 20 апреля.