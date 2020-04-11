Защита проектов тюменского конкурса "ЦЕХ" состоится в онлайн-формате

17:29 11 апреля 2020
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pixabay.com

Приём заявок на вторую волну конкурса проектов "ЦЕХ" завершён. Защиты проектов пройдут в онлайн-формате с 14 по 17 апреля. 

Среди проектов в этом году заявлены международные детские, театральные и хореографические фестивали, а также проект мобильного приложения "Тюмень театральная" и первого в регионе журнала о театре и литературе "Реквизит". 

Экспертная комиссия будет решать, какие из заявленных проектов смогут реализоваться до конца года. В составе комиссии – режиссёр, продюсер и драматург Артём Томилов, театровед, заместитель руководителя Театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева, директор медиацентра молодёжной политики Александра Оверченко, руководитель креативных проектов и программный директор мультицентра "Контора пароходства" Мария Копытова и Юлия Саначина, пишет "Moi-portal.ru".

По словам Александрины Шаклеевой, в этом году на участие в конкурсе поступило очень много идей. Также увеличилось не только количество заявок, но и география участников. Среди них – проект из посёлка Пурпе ЯНАО, а также две заявки из Санкт-Петербурга. 

Любой желающий может стать зрителем защиты проектов – трансляции состоятся на youtube-канале "Космоса" 14–17 апреля. Подробности проведения конкурса можно узнать в группе театрального центра в социальной сети "ВКонтакте" или на сайте театркосмос.рф.

Теги: конкурс , онлайн , проекты
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