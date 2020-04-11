Тюменский педагог поделился советами правильной организации дистанционного обучения школьников

Тюменские школьники продолжают обучение в дистанционном формате после двухнедельных каникул. Школьный педагог-психолог рассказала, как войти в учебный процесс и какие правила нужно соблюдать.

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо дать понять ученику, что дистанционное обучение это то же обучение, что и в школе, только знания он получает дома, изучая учебники, просматривая лекции и выполняя задания учителя.

Ещё одним важным пунктом является установка привычного режима дня. Ребёнок должен высыпаться и полноценно питаться, а также выполнять задания в то время, в которое проходила его учёба в стенах школы. Не стоит забывать о небольших переменках между изучением предметов и о перерыве на обед. Резкая смена режима приводит к стрессу, раздражительности и снижению ответственности.

Необходимо создать комфортную обстановку для обучения. Все принадлежности для учёбы должны быть под рукой, а также стоит проследить, чтобы школьнику не мешал заниматься учёбой включенный телевизор, музыка, младшие братья и сёстры, домашние питомцы. Ребёнок должен быть сконцентрированным только на выполнении заданий.

Хорошо работает приём проговаривания плана дня, когда ребёнок понимает, когда он занимается уроками, а когда может отдохнуть. Так школьник поймет последовательность действий и постарается чётко ей следовать.

Не стоит ругать учеников за плохие отметки и неправильно выполненную работу – процесс обучения предполагает непонимание и ошибки. Важно вовремя объяснить ребёнку то, что он недопонял. Необходимо просить от учителей "обратную связь", а также помогать школьнику, которому сложно приспособиться к дистанционному обучению, пишет "Мегатюмень".