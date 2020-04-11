Тюменский психолог дал советы по сохранению мира в семье в период самоизоляции

В настоящее время большинство тюменских семей находится на самоизоляции. В это непростое время могут обостриться семейные противоречия, недовольство поведением близких, соседей. Своими рекомендациями о том, как сохранить спокойствие и мир в семье и своей душе поделилась психолог Евгения Козырева.

По словам психолога, необходимо научиться более конструктивному поведению, меняясь вместе с ситуацией. При этом стоит использовать методы, не применяемые ранее. Если вы чувствуете злость и раздражение, значит, у вас произошла актуализация конфликта. Чтобы разрешить конфликт, нужно обратиться к отработанному алгоритму. Первый шаг – признание того, что конфликт есть и разрешать его нужно именно вам. Второй шаг – снижение накала эмоций. Нужно высказать друг другу взаимные претензии, однако стоит воздержаться от оскорблений и крика и позволить высказаться каждому. Вероятно, этот момент будет самым трудным, но это даст разрядку эмоций для дальнейших рациональных действий.

Затем необходимо постараться понять потребности и интересы друг друга, выявить разногласия и, наоборот, схожести во взглядах. Стоит задавать вопросы и уточнять, изложить свои взгляды на решение проблемы.

В условиях пандемии особенно важно сохранять здоровье, которое во многом зависит от нашего эмоционального состояния. Следует создать благоприятную атмосферу в своём доме и своей семье. Стоит помнить, что сотрудничество выгоднее разрушающего конфликта, пишет "Тюменская область сегодня".