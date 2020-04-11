Тюменцам дали советы по правильному хранению зимних вещей

Тюменцы сейчас имеют достаточное количество времени, чтобы заняться уборкой своих зимних вещей до следующего сезона. Однако не все понимают, как правильно это сделать, чтобы избежать нанесения вреда шерстяным вещам, шапкам и шубам, пуховикам.
Сотрудница клининговой компании Мария Чернова советует прежде всего постирать и хорошо просушить всю одежду, а также убрать из карманов мелочь, бумагу и прочий мусор. Затем необходимо проверить целостность вещей, при необходимости пришить оторванные пуговицы, обрезать торчащие нитки и зашить карманы, если они разошлись по шву.
Затем следует рассортировать вещи по назначению и убрать в коробки или сложить на чистые, протёртые от пыли полки в шкафу. Идеальный вариант – сложить вещи в нетканые пакеты, которые одновременно позволяют одежде "дышать" и защищают от пыли, влаги и насекомых. Для защиты от моли можно положить рядом с вещами веточку лаванды или ватный диск, пропитанный эфирным маслом лаванды.
Верхнюю одежду нужно хранить на плечиках в шкафу, при этом каждую вещь стоит расправить, застегнуть замки и пуговицы и поместить в индивидуальный чехол. Обувь необходимо предварительно помыть, высушить и смазать кремом. Для защиты обуви от потери формы стоит положить внутрь скомканную бумагу либо вставить специальные колодки. Лучше всего каждую пару хранить отдельно в своей коробке, но если такой возможности нет, обувь необходимо положить в тканевые мешочки и поместить в один большой ящик. Обувь следует хранить вдали от влаги и солнечных лучей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".
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