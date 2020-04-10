В Тюменской области установлен противопожарный сезон

С 10 апреля постановлением правительства региона в Тюменской области установлен противопожарный сезон.

Тюменцам напоминают, что правилами противопожарного режима в целях предотвращения пожаров запрещается разводить костры, сжигать мусор в неустановленных местах, выжигать сухую траву, бросать непотушенные спички и окурки.

Ежедневное патрулирование территорий и видеонаблюдение организовано в городских лесах и садоводческих некоммерческих товариществах, сообщает департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.