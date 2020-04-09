В Тюменской области новый случай заболевания коронавирусом

В России за прошедшие сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса, в Тюменской области — 1 новый случай.

Таким образом, к этому часу на территории региона зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее 4 человека уже были выписаны из Областной инфекционной больницы с выздоровлением, и, как сообщала замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, сегодня еще трое выздоровевших пациентов будут выписаны в течение дня.

При этом пять человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные, за исключением нового заболевшего, о состоянии которого пока не сообщается, находятся в удовлетворительном состоянии, у большинства отмечается лишь повышенная температура.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.