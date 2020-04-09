В Тюмени продлён конкурс "Я рисую Победу"

Фото: ДЮСШ "Прибой"

Сроки подведения итогов конкурса детских рисунков "Я рисую победу!", организованного ДЮСШ "Прибой", переносятся на неопределенный срок. Однако работы на конкурс по-прежнему принимаются, но только в онлайн режиме, в специальном альбоме во "ВКонтакте" по ссылке.

Напомним, для участия в конкурсе нужно состоять в группе "МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" в социальной сети "ВКонтакте" и выложить в указанный выше альбом рисунок на любую из предложенных тем: "Я помню. Я горжусь", "С Днем Победы!", "Солдаты Великой Отечественной войны", "Военная техника 1941-1945 гг.", "Символы Великой Победы" или "Награды".

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 18 лет включительно. Принимаются рисунки на бумаге (любой вид бумаги, включая картон, и любая техника рисования: карандаши, краски, фломастеры и прочее). Для каждого выставляемого на конкурс рисунка должны быть указаны: название и автор рисунка (фамилия, имя, возраст ребёнка), контактные данные родителей.

Если рисунок не соответствует тематике конкурса или противоречит законодательству РФ, а также если не выполнены условия конкурса, работа может быть не допущена к участию. Все участники конкурса будут награждены поощрительными призами. Помимо этого будут вручены отдельные призы авторам лучших по мнению конкурсной комиссии работ. Об окончании приема работ и сроках подведения итогов конкурса "Я рисую Победу" будет объявлено дополнительно.