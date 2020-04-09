Горожан призывают принять участие в акции "Я внук героя!"

10:01 09 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

Дом культуры "Орфей" запустил в своих социальных сетях акцию "Я внук героя!", посвященную празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники ДК "Орфей" расскажут о героических подвигах своих прадедов. Историей уже поделилась менеджер Александра Лыткина. Она рассказала, как воевал ее прадед Петр Свирень.

Дом культуры призывает земляков не оставаться в стороне и поделиться своими историями. Для этого нужно отправить на адрес электронной почты orfei-mms@yandex.ru фото и видео рассказы.

Все материалы будут опубликованы на официальных страницах в соц.сетях ДК "Орфей": "ВКонтакте", Instagram.

Теги: акции , Великая Отечественная война , День Победы
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