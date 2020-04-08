На карантине после возвращения из-за границы находятся 2 тысячи тюменцев

В Тюменской области уменьшается количество граждан, которые приехали из-за границы и находятся на карантине. Их чуть больше 2 тысяч человек. Об этом сообщила во время сегодняшнего онлайн-брифинга заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В Областной инфекционной больнице под контролем врачей находится 21 человек, 14 из них — с положительным анализом на коронавирус.

"Трое, к сожалению, продолжают оставаться на искусственной вентиляции легких. Остальные с небольшим повышением температуры, состояние у них удовлетворительное", — комментирует Кузнечевских.

Также заместитель губернатора сообщила, каким образом заразились 7 человек, у которых вчера пришли положительные повторные анализы на коронавирус. По ее словам, все они — "контактные лица", то есть заразились либо от тех, кто прилетел из-за границы, либо от тех, кто контактировал и заразился от людей, вернувшихся из-за рубежа.

Таким образом, на 8 апреля в Тюменской области 18 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 4 человека уже выздоровели и были выписаны из больницы.

Также Ольга Кузнечевских прокомментировала обеспеченность медучреждения необходимым оборудованием для пациентов с тяжелым течением болезни:

"На сегодняшний день койки оборудованы у нас всех необходимым, включая аппараты искусственной вентиляции легких. У нас есть сегодня потребность в ИВЛ, но это, что называется, в далекую перспективу. Мы всегда готовим больше коек, чем рекомендовано. Исходя из этого у нас есть некая потребность, мы этими вопросами занимаемся, средства у нас на это есть. Сегодня дефицит ИВЛ составляет порядка 80 аппаратов, они у нас в закупках".