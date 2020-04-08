На тюменских трассах затруднено движение

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области из-за непогоды сложная дорожная обстановка сохраняется на двух федеральных трассах. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск осложнено движение в Ярковском и Тобольском районах, на трассе Тюмень — Омск — в Заводоуковском районе.

В Заводоуковском районе помощь водителям-дальнобойщикам оказывают сотрудники ГИБДД и дорожных служб: большегрузы не могут забраться на подъемы на дорогах и застревают, создавая препятствия для других участников движения.

Так, на 112-м километре трассы сломался большегруз, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движения, пока с помощью дорожной техники фуру не удалось отбуксировать на расширенный участок. В результате на автодороге встали несколько десятков грузовиков.

В Тобольском районе из-за метели и переметов на дороге водители большегрузов сами принимают решение о приостановке движения и паркуются на обочинах трассы. Наряды ДПС информируют дальнобойщиков о наличии кемпингов и автостоянок, где можно переждать непогоду, не создавая помех для других участников движения и без опасности спровоцировать ДТП.

ГИБДД рекомендует автомобилистам подождать еще немного и пока отложить поездки через вышеназванные участки автодорог федерального значения.