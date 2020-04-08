Тюменцы могут бесплатно получить бизнес-книгу

Проект "Афиша Тюмень" совместно с "Русской компанией" разыгрывают электронную бизнес-книгу: "Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь" Брайана Трейси (18+) на своей странице в Instagram.
Любой подписчик "Афиши" и "Русской компании" имеет возможность получить бизнес-литературу и повысить свою эффективность.
Будет три победителя, которые и получат главный приз. Имена счастливчиков станут известны 15 апреля 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и "Русскую компанию" и отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные призы.
"Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь" - самая покупаемая в мире книга по личной эффективности. В ней представлен результат более чем 30-летнего изучения вопросов распределения времени. Она рассказывает о том, как добиваться решения сложных задач, выходя из зоны комфорта.
Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.
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