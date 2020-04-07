Тюменцев призвали позаботиться о ветеранах

В условиях режима самоизоляции и в связи с непростой ситуацией в стране в целом тюменцам стоит чаще звонить ветеранам различных отраслей. Такое мнение высказал член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

По словам журналиста, пандемия нового коронавируса и режим самоизоляции сильнее всего ударили именно по ветеранам, в том числе, ветеранам журналистики, коих в Тюменской области – более 250 человек. Напомним, люди старшего поколения находятся в группе риска заболеваемости Covid-19.