Тюменцев призвали позаботиться о ветеранах

В условиях режима самоизоляции и в связи с непростой ситуацией в стране в целом тюменцам стоит чаще звонить ветеранам различных отраслей. Такое мнение высказал член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.
По словам журналиста, пандемия нового коронавируса и режим самоизоляции сильнее всего ударили именно по ветеранам, в том числе, ветеранам журналистики, коих в Тюменской области – более 250 человек. Напомним, люди старшего поколения находятся в группе риска заболеваемости Covid-19.
"Обращаюсь к своим коллегам-журналистам. Наши ветераны сейчас находятся дома на жесткой самоизоляции, но не у каждого есть родные и близкие, которые могли бы о них позаботиться. Самое простое, что может сделать каждый из нас в этой ситуации, – взять телефон и позвонить ветеранам, узнать, как у них дела, не нужно ли им чего-то, просто поговорить с ними. Номера телефонов можно взять в Союзе журналистов, либо в своих редакциях. И это может сделать каждый, независимо от своей сферы деятельности. Давайте поддержим наших ветеранов!", - отметил Александр Пересторонин.
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