ОСШОР Луизы Носковой запустила видеоконкурс "Семейные каникулы"

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В условиях требований соблюдения самоизоляции на территории тюменского региона Областная спортивная школа олимпийского резерва Луизы Носковой запустила для своих воспитанников конкурс видеороликов "Семейные каникулы", в котором участники расскажут, как они проводят время дома.

Для участия в конкурсе спортсменам ОСШОР Л.Н. Носковой требуется совместно со своими родными записать видеоролик, показывающий, как они проводят время дома: дружно занимаются спортом, изучают что-то новое, готовят, играют – в общем, тематика ограничена лишь фантазией и желаниями участников.

Продолжительность роликов и их количество не ограничены. Работу нужно отправлять в сообщения группы "ОСШОР Л.Н. Носковой" в социальной сети "ВКонтакте" с 6 по 30 апреля 2020 года. Каждый ролик будет размещен на странице спортшколы от имени группы и станет доступным для просмотра всем желающим.

Итоги будут подведены 30 апреля в 18:00 по тюменскому времени. Победитель определится по наибольшему количеству "лайков", поставленных посту с видео. Автор ролика, получившего наибольшее признание пользователей, получит ценный приз.

Отметим, что все воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой с 18 марта находятся на самоподготовке и продолжают интенсивные занятии в домашних условиях под руководством тренеров и с выполнением правил поведения в рамках самоизоляции.