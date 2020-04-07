ОСШОР Луизы Носковой запустила видеоконкурс "Семейные каникулы"

В условиях требований соблюдения самоизоляции на территории тюменского региона Областная спортивная школа олимпийского резерва Луизы Носковой запустила для своих воспитанников конкурс видеороликов "Семейные каникулы", в котором участники расскажут, как они проводят время дома.
Для участия в конкурсе спортсменам ОСШОР Л.Н. Носковой требуется совместно со своими родными записать видеоролик, показывающий, как они проводят время дома: дружно занимаются спортом, изучают что-то новое, готовят, играют – в общем, тематика ограничена лишь фантазией и желаниями участников.
Продолжительность роликов и их количество не ограничены. Работу нужно отправлять в сообщения группы "ОСШОР Л.Н. Носковой" в социальной сети "ВКонтакте" с 6 по 30 апреля 2020 года. Каждый ролик будет размещен на странице спортшколы от имени группы и станет доступным для просмотра всем желающим.
Итоги будут подведены 30 апреля в 18:00 по тюменскому времени. Победитель определится по наибольшему количеству "лайков", поставленных посту с видео. Автор ролика, получившего наибольшее признание пользователей, получит ценный приз.
Отметим, что все воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой с 18 марта находятся на самоподготовке и продолжают интенсивные занятии в домашних условиях под руководством тренеров и с выполнением правил поведения в рамках самоизоляции.
"Наши ребята сами проявили инициативу и вызвались проводить регулярные тренировки дома несмотря ни на что, идею поддержали и тренеры, за что всем – огромная благодарность. Поэтому мы решили поддержать спортсменов конкурсом и ценными подарками. Режим самоизоляции – не повод отказаться от спорта. Наоборот, укрепление тела и иммунитета – еще один важный шаг в победе над коронавирусом. Это же касается и спортивной составляющей: сильнейшим окажется тот, кто приспособится к нестандартным условиям и сможет победить свою лень! Зимний сезон 2020-2021 покажет, кто был наиболее мотивирован и заряжен на успех", - отметила Луиза Носкова, директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой.
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