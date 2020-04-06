"Дом.ru" составил рейтинг собственных мобильных приложений

Фото предоставлено пресс-службой "Дом.ru"

Все чаще для общения, покупок, развлечений, управления услугами россияне выбирают мобильные приложения. По данным аналитиков, в 2019 году российские пользователи загрузили 5,1 млрд платных и бесплатных приложений и проводили в них в среднем по 3 часа 40 минут в день. Телеком-оператор "Дом.ru" проанализировал статистику скачиваний собственных мобильных приложений - "Мой Дом.ru", "Дом.ru Movix", "Умный Дом.ru" и составил рейтинг самых активно пользующихся ими городов.

В 2019 году клиенты "Дом.ru" скачали бесплатные мобильные приложения для iOS и Android почти 1 млн раз, это на 40% больше, чем годом ранее. Самым популярным приложением стал "Мой Дом.ru" - 475 тысяч скачиваний. Версию для Android установили на 397 тысяч устройств, для iOS – на 78 тысяч. Чаще всего пользователи заходили в разделы "оплата услуг" и "акции". Приложение также позволяет подключать пакеты каналов, скоростные бонусы, антивирусы, обещанный платеж, менять тариф, активировать подарки, решать в чате вопросы с техническими специалистами компании. В этом году добавится возможность управлять несколькими договорами одновременно. Среди городов лидерами по скачиванию приложения стали Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Самара.

Второе по популярности приложение – "Дом.ru Movix" (294 тысячи скачиваний, из них 276 тысяч - Android, 18 тысяч – iOS). Приложение позволяет смотреть телеканалы онлайн и в течении 7 дней после выхода в эфир, а также подключать различные подписки и сервисы. Сервис работает в любой точке России, где есть доступ в Интернет. Лидеры по установке - Санкт-Петербург, Екатеринбург и Уфа.

Приложение "Умный Дом.ru", позволяющее управлять "умным" домофоном: открывать дверь в подъезд с мобильного телефона и наблюдать за обстановкой на улице в режиме онлайн. Приложение скачали более 218 тысяч раз (Android – 200 тысяч, iOS – 18 тысяч). В ближайшее время клиенты компании смогут добавить в приложение профили всех членов семьи и видеть, кто из них находится дома, а кого пока нет. Для управляющих компаний и ТСЖ появится личный кабинет, через который можно будет отправлять сообщения, например, об отключении воды или проведении ремонта, принимать коммунальные заявки от жителей и даже отслеживать время и качество их выполнения. Тюмень входит в ТОП-10 городов, которые активно пользуются приложением, в городе установлено более 200 "умных" домофонов.

"Мобильные приложения делают жизнь комфортнее, открывая доступ к нужной информации. У них нет выходных и перерывов на обед, они избавляют от лишних звонков, людей, визитов в офисы компании, поэтому мы постоянно инвестируем средства в мобильные технологии. Сейчас они становятся особенно актуальными и востребованными нашими клиентами, давая возможность быстро и бесконтактно решить практически любой вопрос. Мы видим, что количество скачиваний в этом году выросло. В "Дом.ru Movix" до 30 апреля открыт доступ к премиум-каналам и 50 тысячам фильмов и сериалов без дополнительной платы. Сегодня каждый восьмой выбирает мобильные приложения "Дом.ru" как основной способ общения с компанией", - рассказал Андрей Сурнин, директор тюменского филиала "Дом.ru".

В итоге неофициальный рейтинг* самых "мобильных" городов по доле проникновения приложений возглавила Уфа. Далее ТОП-10 сложился так: Казань, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Магнитогорск, Набережные Челны, Омск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень.

*Данные на основе собственной статистики компании