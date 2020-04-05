Волонтеры выясняют принадлежность памятников на Текутьевском кладбище в Тюмени

Вид улицы Ильинской с домом П. М. Набоких Фото: Т. Банщиков, конец XIX века

Авторы проекта "Мы жили" продолжают изучать памятники на Текутьевском кладбище, которое расположено в центре Тюмени. Волонтеры восстанавливают сведения о могилах и надгробиях, а также создают путеводитель по старейшему некрополю города.

Одному из молодых тюменцев удалось выяснить, кому принадлежит прекрасный металлический памятник на Текутьевском кладбище. Фрагмент старинного памятника, на котором было указано имя захороненного человека, утрачен, но цела плита, на которой обозначены даты его жизни. Благодаря этим данным изыскатели напали на след.

Памятник принадлежит тюменскому купцу II гильдии Петру Михайловичу Набоких. Запись о его смерти сделана в метрической книге Единоверческой церкви города Тюмени за 1913 год. Пётр Михайлович был причислен к тюменским купцам II гильдии по указу Тобольской казенной палаты от 11 декабря 1872 г. из тюменских мещан. Был трижды женат, у него был приемный сын Иван. Занимался торговлей железными и скобяными товарами, пишет "Вслух.ру".

В разные годы был: председателем Тюменского городового сиротского суда, выбран в гласные городской думы, но отказался от должности по занятости торговлей, кандидатом в гласные городской думы, кандидатом в директора Общественного банка и т.д.

Сохранился дом Петра Михайловича на улице Ильинской, который он выкупил у старосты Ильинской церкви Шапошникова. Дом стоит у Масловского взвоза, его современный адрес — ул. 25 Октября, 31, сейчас в нем находится детский пансион "Отрада".