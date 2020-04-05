Тюменцев научат продвигать свои инициативы

16:51 05 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото организаторов

Онлайн-встречи "Свидания в Цеху" будут проводить в социальных сетях "Конторы пароходства". В прямых эфирах организаторы проектов поделятся опытом, расскажут о возможных ошибках при реализации идеи и лайфхаках продвижения инициативы.

6 апреля организатор фестиваля Comics Art Tyumen Георгий Елаев научит рисовать комиксы. 8 апреля мастера из RetroХаус расскажут о гончарном ремесле и научат его основам. 10 апреля организатор проекта "Шоу коротких историй" Алексей Голомолзин поделится секретами публичного выступления.

12 апреля руководитель школы стиля и моды New You Дарья Киселева разберет принципы подбора одежды для дома. 14 апреля создатель event-агентства "Хохлома" Эдуард Гонгадзе расскажет, как превратить хобби в бизнес, избавиться от рутины и получать удовольствие от работы, пишет Moi-portal.ru.

Кроме того, продолжает работать площадка "Лучше дома". Это альтернатива массовым офлайн-событиям, которую предложили молодежные команды региона. Виртуальную программу формируют мультицентры "Контора пароходства" и "Моя территория", театральный центр "Космос", Студенческий центр Тюменской области, "Медиаполис", команда Интеллектуального движения Тюменской области.

Теги: обучение , онлайн , проекты , соцсети
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020