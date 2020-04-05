Зарплата педагогических работников в Тюменской области выше средней по стране

Работники образования в Тюменской области получают зарплату больше, чем в среднем по стране. Регион при этом занимает третье место в УФО по данному показателю, уступая Югре и Ямалу.

По информации Росстата, в 2019 году педагоги в дошкольных образовательных организациях в среднем по России зарабатывали 33 тыс. 985,2 рублей в месяц. В Тюменской области работники муниципальных садиков получали по 42 323,7 рублей. Школьные учителя региона зарабатывали в среднем 46 тыс. 670,5 рублей. Средняя зарплата по стране составила 41 тыс. 116,2 рублей. Тюменские педагоги дополнительного образования получали 48 тыс. 955,3 рублей. Среднероссийский показатель - 38 тыс. 509,2 рублей.

Преподаватели в учреждениях начального и среднего профобразования по стране зарабатывали в среднем 39 тыс. 146,5 рублей. Тюменцы – 47 тыс. 351,5 рублей. В вузах показатели еще выше: 89 тыс. 851,3 рублей – в России, 92 тыс. 514 рублей – в Тюменской области, пишет "Вслух.ру".