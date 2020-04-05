В Тюменском районе стартовал сезон ремонта дорог

В Тюменском районе в текущем году планируется отремонтировать 95 км дорог во всех 20 муниципальных образованиях. Работы начались в марте и будут продолжены после завершения режима повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, на площадке ИЖС для многодетных семей в деревне Падерина уже началось строительство дорог. Благоустройство пройдет в несколько этапов.

Часть дорог в Тюменском районе отремонтируют за счет местного бюджета, но в основном ремонт будет проходить в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 24 улицы благоустроят в Московском муниципальном образовании, в Переваловском – 19, в Каскаринском – 17, в Винзилинском – 16, в Червишевском и Успенском – по 13.

В сельских населенных пунктах построят новые тротуары: 126 объектов в 15 муниципалитетах, общая протяженность составит 105 км. В 16 сельских поселениях оборудуют 344 пешеходных перехода.

По словам заместителя главы района Сергея Гейнца, все ремонтные работы планируется завершить к 15 октября.