Тюменцам запрещено проводить пал сухой травы на даче

МЧС напоминает тюменцам, что в огородах и на дачах запрещено жечь сухую траву в целях безопасности. Расчистить землю от сухостоя и обрезанных палок можно вилами, а затем выбросить растительность в компостную яму.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько пояснил, что пал сухой травы может привести к трагическим последствиям. Если же у граждан нет другого варианта, кроме как сжечь растительность и ветки, то делать это можно только в металлической бочке, которая должна располагаться на удалении 20 метров от строений. "После того, как вы подожгли содержимое бочки, ее необходимо накрыть листом железа, чтобы искры не вылетали и не произошло случайное возгорание", - добавил эксперт.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима может грозить штрафом: для граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей; для юридических– от 200 000 до 400 000 рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Отметим, в Тюменской области до 10 апреля сотрудники МЧС будут производить контролируемый отжиг сухой травы вблизи населённых пунктов, автомобильных дорог и земель сельхозназначения. Работы проводятся с соблюдением правил противопожарного режима и пожарной безопасности в лесах.