Врачи дают рекомендации тюменцам по просмотру телевизора в условиях самоизоляции

Просмотр телевизора становится одним из популярных и доступных развлечений дома в условиях самоизоляции. Однако тюменцам не стоит проводить у экрана слишком много времени, чтобы не возникло проблем со зрением.

Тюменский врач-окулист Евгений Мартынов рассказал о важных правилах при просмотре телепередач. Так, взрослые могут непрерывно сидеть у экрана не более двух часов. Следует делать перерыв на 3-4 часа, дать глазам отдохнуть, а не проводить время с другими гаджетами.

После отдыха вновь можно на пару часов прильнуть к голубым экранам. Но учтите, что делать это нужно на расстоянии как минимум 2-3 метра от ТВ, в удобной позе и ни в коем случае не в полной темноте, чтобы не было сильного цветового контраста. Лучше включить неяркое освещение", - добавил врач.

Он отметил, что при несоблюдении правил может появиться режущая боль в глазах, покраснения, сухость, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, вы можете чувствовать усталость, раздражительность и даже головную боль.

Евгений Мартынов рекомендует тюменцам делать ежедневную зарядку для глаз и выполнять физические упражнения. А семьям с детьми рекомендации дополнительные – не позволяйте подросткам беспрерывно сидеть у телевизора или за компьютером, отвлекайте их заданиями по дому, играми. Кроме того, во время рекламных пауз следует переключать внимание ребенка от экрана, чтобы орган зрения мог отдохнуть хотя бы непродолжительное время, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".