В консультационный пункт за психологической помощью обратились 70 тюменцев

В Тюмени продолжает работу круглосуточный консультационный пункт: на горячей линии специалисты информируют граждан о нововведениях и мерах профилактики коронавирусной инфекции, оказывают психологическую поддержку и принимают заявки на покупку и доставку продуктов питания и лекарств

На телефон горячей линии уже поступило более 3 тысяч звонков. Специалистами было принято около 200 заявок на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, более сотни заявок на доставку лекарств, также 70 человек получили психологическую поддержку.

На горячей линии работают сотрудники Областного геронтологического центра, регионального центра "Семья", областного центра реабилитации инвалидов и центра мер социальной поддержки.

Напомним, номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до 3-х лет в Тюмени: 8-800-201-41-41.