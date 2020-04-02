В Тюмени обследовали 200 объектов в поисках мигрантов-нелегалов

Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В областном центре полиция подвела итоги профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант". В марте сотрудники управления по вопросам миграции поверили более двухсот объектов в жилом секторе и места компактного проживания иностранцев.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Тюменской области, было выявлено 200 административных правонарушений в сфере миграции, в 12 случаях судами принято решение о выдворении граждан за пределы РФ. Также возбуждено 10 уголовных дел за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку и регистрацию иностранных граждан. У 76 иностранцев был урегулирован правовой статус на территории России.