Мост Влюбленных подсветят для акции "Зажги синим"

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В знак солидарности Тюменская область присоединится ко всероссийской акции "Зажги синим". Сегодня синим цветом будет подсвечен мост Влюбленных.

К акции присоединятся и социально ориентированные некоммерческие организации.

"В этом году все мы #сидимдома, но это не повод уйти в тень. Родители снимают в домашних условиях видеоконтент, где делятся тем, как и чем занимают детей с аутизмом на карантине в целях развития ребенка и формирования у него новых навыков. Со следующей недели мы также запускаем онлайн-формат консультирования для родителей, в котором специалисты организации будут давать конкретные приемы и методы, которые можно использовать в обучении ребенка с аутизмом, чтобы #оставатьсядома было интересно и полезно", — рассказала Валерия Матвиенко, заместитель директора некоммерческой организации "Открой мне мир".

По сведениям департамента социального развития Тюменской области, на диспансерном учете в медицинских учреждениях региона состоят около 500 детей с расстройствами аутистического спектра.