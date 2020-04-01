Жильцы многоквартирного дома взяли соседей-пенсионеров под свою опеку

фото - https://duma.tyumen-city.ru

Председатель ТСЖ Виталий Воробьев организовал в доме № 102 по улице Пролетарской акцию "Соседский патронаж". Ее участники помогают пожилым соседям из группы риска комфортно пережить самоизоляцию, объявленную для людей старше 65 лет в связи с профилактикой коронавируса.

Пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться к другим жильцам дома с просьбой вынести мусор, сходить за продуктами, купить лекарства или выгулять собаку. Добровольцы делают все, чтобы у соседей не было причин рисковать здоровьем и выходить на улицу.

"Самоизоляция – крайне необходимая мера для остановки распространения коронавируса. От того, насколько тюменцы самоорганизуются, зависит, сможем ли мы пройти через все вызовы, не потеряв никого из близких. Виталий Воробьев показывает нам отличный пример ответственного отношения к сложившей ситуации", – прокомментировал инициативу жителя своего избирательного округа депутат Тюменской городской думы Иван Романчук.