В Тюмени лабораторно подтверждено еще 2 случая коронавируса

Семейная пара прилетела из Австрии 15 марта. По возвращении семья находилась на самоизоляции и сразу прошла тесты на коронавирус.
После появления симптомов ОРВИ и первого подтверждения о положительном результате, они госпитализированы в Областную инфекционную клиническую больницу. Повторные анализы подтвердили положительный результат.
Оба получают необходимое лечение. У женщины на сегодня наблюдается повышенная температура, мужчина чувствует себя удовлетворительно, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
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