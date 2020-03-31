В Тюмени лабораторно подтверждено еще 2 случая коронавируса

15:19 31 марта 2020
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Семейная пара прилетела из Австрии 15 марта. По возвращении семья находилась на самоизоляции и сразу прошла тесты на коронавирус.

После появления симптомов ОРВИ и первого подтверждения о положительном результате, они госпитализированы в Областную инфекционную клиническую больницу. Повторные анализы подтвердили положительный результат.

Оба получают необходимое лечение. У женщины на сегодня наблюдается повышенная температура, мужчина чувствует себя удовлетворительно, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

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