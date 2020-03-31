В Юргинском районе учреждение загрязнило почву на 220 кв.м.

09:25 31 марта 2020
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Фото: pixabay.com

Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура в учреждении "Лесновский психоневрологический интернат" Юргинского района.

Учреждение самостоятельно осуществляло вывоз жидких отходов, образующихся в процессе деятельности. Сливались отходы в лесу на непредназначенном для этого земельном участке.

"Лабораторное исследование образцов проб показало факт загрязнения почвы хлорид-ионами, азотом аммонийным, магнием, фосфат-ионами. Площадь загрязнения участка составила 221,67 кв.м., а размер вреда — 1330 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления). Также прокуратура района обратилась в суд с иском о возмещении причиненного вреда и рекультивации загрязненного участка.

В результате принятых мер учреждение заключило договор на вывоз жидких бытовых отходов. Суд оштрафовал интернат на 40 тыс. рублей.

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