В Тюмени активизировались клещи

В Областную инфекционную больницу по поводу присасывания клеща обратилось уже восемь человек. Четверо из них — вчера, в воскресенье, сообщает областной департамент здравоохранения.

В условиях карантина тюменцам рекомендуют ограничить посещение по крайней мере лесов парков и не создавать дополнительную нагрузку на инфекционную больницу.

Тем, кто сейчас находится на даче, напоминают о неспецифической профилактике. Она включает применение приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и манжеты. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, капюшоном.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Заразиться инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлечь клеща. Лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение. Помимо того, что там правильно снимут клеща, сразу же поместят в правильные условия для хранения, чтобы в дальнейшем исследовать, также обработают вам рану и введут иммуноглобулин — концентрированные антитела к вирусу клещевого энцефалита.

По сведениям Областной инфекционной больницы, ежегодно с присасыванием клеща за помощью обращается около 4500 человек.