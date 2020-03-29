В Тюменской области выберут семью года

Семьи Тюменской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Семья года". Для этого нужно преодолеть несколько этапов. До 12 апреля принимаются заявки на первый, муниципальный этап.

Семьям, желающим побороться за победу, необходимо предоставить организаторам конкурсные материалы. Семьи, проживающие в Тюмени и Тюменском районе могут подать документы в региональный центр "Семья". В муниципальных образованиях подавать заявки необходимо в территориальные и комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН, ЦСОН).

Подведение итогов регионального этапа конкурса и награждение победителей пройдет в мае в Тюмени. Конкурсные материалы семей, занявших первые места в регионах со всей страны, будут направлены на рассмотрение оргкомитета для участия во Всероссийском этапе конкурса.

В октябре семьи-победители федерального этапа будут приглашены в Москву для участия в торжественной церемонии награждения.

Конкурс традиционно проходит под девизом "Моя семья – моя Россия" по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья – хранитель традиций".

По вопросам участия в конкурсе семей, проживающих на территории г.Тюмени и Тюменского района, необходимо обращаться в Региональный центр "Семья" по тел. 20-88-48 (Анна Мураева, Наталья Худякова). Положение о конкурсе https://yadi.sk/i/wgFrQ_sEr2sTVg.