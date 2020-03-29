Нижнетавдинским школьникам не дадут заскучать

15:24 29 марта 2020
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Фото организаторов

Школьники из Нижней Тавды ушли на весенние каникулы, затем ребята будут обучаться две недели дистанционно. Чтобы дети не скучали без любимых секций и кружков, управление образования Нижнетавдинского муниципального района подготовило специальный онлайн-марафон #Весна_открытий.

В рамках марафона проводятся различные дистанционные конкурсы, из числа которых каждый может выбрать интересный для себя. Также можно не только поучаствовать самому, но и привлечь к участию свою семью, чтобы провести время с пользой. Каждый школьник может выполнить несколько проектов и ознакомиться с работами других участников.

Так, рассказать о своих домашних любимцах можно в конкурсе фотографий "Кто в доме хозяин", а показать свои кулинарные таланты поможет конкурс "Кулинарный поединок". Любители читать организовали полезный конкурс отзывов "Советую прочитать!", идеями интересного времяпрепровождения можно поделиться в конкурсе лайфхаков "Семейный досуг", а для очумелых ручек открыта сессия мастер-классов "Делай как я!". Найти для себя интересное занятие можно, посмотрев конкурсные работы участников конкурса фотографий "Моё хобби".

Все конкурсы, а также правила, условия и сроки их проведения представлены в официальной группе Управления образования Нижней Тавды в социальной сети "ВКонтакте".

При оценке конкурсных работ учтут оригинальность подачи материала, соответствие требованиям, качество фотографий и отсутствие ошибок. По итогам каждого из конкурсов определятся победители, которые получат дипломы и памятные подарки, пишет "Мегатюмень".

Теги: интернет , конкурс , Нижняя Тавда , творчество , школьники
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