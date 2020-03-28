"Отряды мэра" займут тюменских подростков на время летних каникул

Традиционные "Отряды мэра" планируют открыть летом в Тюмени. Получить трудовой опыт и заработать денег смогут 4500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Онлайн-запись перенесена с 6 апреля на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса, однако в выходные школьники и их родители смогут более подробно изучить условия и предлагаемые специальности.

Всего планируются четыре смены, три из них продлятся десять рабочих дней, а одна (с 21 по 27 июля) – займёт пять рабочих дней. Сам рабочий день рассчитан на три часа – с 9:00 до 12:00. Формирование заработной платы происходит из основной выплаты и материальной поддержки ГАУ ТО "Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района". Максимальная сумма составит 4 307, 13 руб. (в первую и четвёртую смены).

Заранее необходимо заказать справку о несудимости на портале госуслуг, т.к. справка долго подготавливается. Подросткам 14 и 15 лет необходимо разрешение органов опеки и попечительства. Для трудоустройства понадобится паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка формы 086-у и лицевой счёт.

В "Отрядах мэра" можно заниматься благоустройством города – это традиционный вид работы. Также можно будет работать помощниками педагога-организатора, библиотекаря, почтальона, цветовода, садовода, оператора ЭВиВМ, слесаря по ремонту автомобиля, музейного смотрителя, реставратора, изготовителя сувенирной продукции, рабочего по уходу за животными и т.д. Подробную информацию о предлагаемых специальностях и обязанностях каждой можно узнать на официальном сайте – отряды-мэра.рф/about. Дополнительный набор предусмотрен в творческие бригады "Кураж" и "Капитаны двора", а также для работы помощником мастера типографии, пишет "Вслух.ру".

В официальной группе "Отряды мэра. Тюмень!" в социальной сети "ВКонтакте" можно задать интересующие вопросы и найти ответы на самые распространённые в обсуждениях сообщества.

"Отряды мэра" ведут свой отсчёт с 1998 года, когда впервые были организованы рабочие места для подростков. Программа мэра по благоустройству города стартовала в 1999 году. Бейсболки и футболки с символикой и надписью "Отряд мэра" появились у юных работников 21 год назад. В настоящий момент количество предлагаемых специальностей приближается к пятидесяти.