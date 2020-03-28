Школьников Тюмени приглашают на онлайн-марафон от центра "Семья"

Фото организаторов

В Тюмени 25 марта стартовал онлайн-марафон #ПроВсе, организованный региональным центром "Семья". В официальной группе соцсети "ВКонтакте" проводятся мастер-классы и квесты, появляются ежедневные задания. Онлайн-проект продлится до 12 апреля.

По словам заведующей отделением инспекторов по охране детства регионального центра "Семья" Елены Анфиловьевой, участвовать в проекте могут не только школьники, но и родители, и педагоги. Участвуя в марафоне, школьники станут увереннее в себе и самостоятельнее, научатся строить свой день без лишнего контроля со стороны родителей и педагогов.

Все задания разбиты на темы. На первой неделе марафона участники пройдут интеллектуальную зарядку "Посмотри", которая посвящена международному дню права. Также пройдут дни защиты персональных данных детей и безопасного интернет-пространства, а в День премьер дети посмотрят фильм и обсудят его с родителями. Как сообщает Елена Анфиловьева, итогом первой недели станет кулинарный вебинар "Молекулярная кухня" – школьники научатся вкусно готовить для своей семьи.

Вторая неделя будет посвящена защите от огня. Помимо этого ученики в режиме онлайн смогут побывать в мастерских анимации и робототехники, а также на площадке кинофестиваля "Ноль плюс". По окончании недели проведут интерактивное занятие, подготовленное психологами – "На пороге взросления".

Первый день третьей недели марафона станет Днём позитивной реальности. Школьники поучаствуют в интернет-челлендже, посвящённом Международному дню вечеринок, а затем – в викторине "Ребёнок в правовом государстве". Также планируют провести день физики и химии, и день, посвящённый молекулярной кухне. Окончанием недели станет интернет-квест академии безопасности, пишет ИА "Тюменская линия".