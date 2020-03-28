Летние каникулы у тюменских школьников пройдут активно

В Тюменском районе обсудили организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних на предстоящее лето. Акцент сделан на совместную занятость и проведение досуга детей и взрослых.

По словам заместителя начальника управления образования администрации района Даниила Павловича, продолжается работа по развитию в малонаселённых пунктах разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков.

Отдых и оздоровление детей в Тюменском районе организуют в каждом муниципальном образовании – 43 лагеря с дневным пребыванием и один палаточный, сообщает пресс-служба главы Тюменского района. Этим летом к организации досуга школьников присоединятся частные организации: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием "EvroCampus" и детский лагерь палаточного типа "Лесная сказка Кулига-парк".

В этом году Луговская, Мальковская и Богандинская школа №42 присоединяются к проекту, стартовавшему в прошлом году – проекту по организации лагерей с дневным пребыванием с элементами работы лагеря палаточного типа. Школьники учились ставить палатки и вязать узлы, организовывать туристический быт на базе четырёх школ: Борковской, Акияровской, Каменской и Чикчинской. Опыт был признан удачным, поэтому в этом году эти школы примут 160 ребят, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Организация временного трудоустройства также является важной составляющей системы летней занятости. Трудоустроить планируется 3148 человек, из которых 2757 – на летний период.