Тюменские массоны обсудили концепцию развития благотворительности

В марте тюменцы приняли участие в ежегодной конференции газеты Ведомости "Благотворительность в России", которая традиционно является важной площадкой диалога о благотворительности между фондами, благотворителями, получателями помощи и СМИ. А после у них появилась возможность обсудить тренды, которые появились в связи с утверждением Правительством в ноябре 2019 года Концепции содействия развитию Благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года, в рамках традиционной интеллектуальной благотворительной игры #MassOnClub.

"Как сказал один из спикеров конференции: "Наличие концепции лучше, чем ее отсутствие". Государство в этом документе подтвердило, что относится к благотворительности как значимому общественному явлению и существенному сектору экономики. И рассказало, как собирается взаимодействовать с этим сектором в ближайшие 5 лет. В качестве ключевых задач выделены расширение масштабов благотворительности, содействие повышению эффективности деятельности, поддержка самоорганизации благотворительных организаций и совершенствование регулирования деятельности. Вот слово "регулирование" как раз и вызвало самые жаркие дебаты на конференции", — рассказывает одна из участниц, владелец бизнес-отеля "Евразия" Светлана Раца.

Выступавшие отметили, что в сфере благотворительности существуют проблемы. Среди них - нехватка экономических стимулов для участия в благотворительности, случаи злоупотребления и прямого мошенничества в сфере оказания помощи и сборов средств, отсутствие полноценной информации об участниках процесса и чётких, понятных критериев для оценки эффективности работы фондов. И основная причина, мешающая развитию благотворительности - реальное падение доходов населения, спад в экономике. В этом направлении есть масса возможностей у государства помочь исправить ситуацию. Хотя это тема для другой конференции. В рамках же обсуждаемой Концепции регулирование деятельности благотворительных организаций предполагается осуществлять через оценку эффективности работы фондов и уровня квалификации их сотрудников.

"Основной вопрос можно сформулировать так - должно ли государство установить правила регулирования благотворительной деятельности и разработать, согласно обсуждаемой Концепции, методические указания по оценке эффективности фондов и квалификации из сотрудников или эти вопросы будут решаться путём диалога в обществе и регулироваться самими участниками процесса? И для чего вообще нужна оценка эффективности деятельности благотворительного фонда?, — уверена депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. — Скажу честно, для меня такие понятия как оценка, рейтинг в отношении благотворительности звучат странно - как можно оценить доброе дело или необходимость в помощи одних по сравнению с другими. Но в ходе обсуждения этого вопроса высказывались крупные корпоративные благотворители, у которых нет возможности вникать в проблему каждого отдельного получателя помощи, для которых очень важно иметь надежного партнера в виде фонда, которые обеспечит своевременную, адресную и эффективную передачу помощи нуждающемуся. И таким благотворителям очень важен рейтинг фонда, его надежность. Поэтому вопрос актуален, с ним будут работать".

Оценка эффективности нужна и самим фондам, им катастрофически не хватает информации о состоянии той сферы, в которой фонд оказывает помощь. Например, занимаются люди оказанием помощи жертвам домашнего насилия на определенной территории. А каково сейчас положение дел, сколько обращений, сколько людей не обращаются в органы правопорядка за помощью, сколько людей нуждаются в этой помощи? Официальная статистика очень разнится, заказывать целевые исследования дорого. Но без этой информации ни один фонд не сможет сказать, с какой точки он начал и куда пришёл, чтобы показать свою эффективность. Большинство участников конференции "Ведомостей" сошлись во мнении, что решать эти непростые вопросы нужно всем сообща, опираясь на саморегулирование фондов, в постоянном диалоге с благотворителями, с привлечением прогрессивных социологов и в сотрудничестве с государством.

"Сфера благотворительности очень разнообразная: кто-то помогает детям стать здоровыми, кто-то собирает вещи для малоимущих или ратует за разумное потребление, кто-то помогает сиротам вступить во взрослую жизнь с уверенностью, что рядом есть друг, кто-то помогает найти друга братьям нашим меньшим, а мы — проводим благотворительные интеллектуальные клубы, средства от которых поступают в Тюменское отделений "Российского детского фонда", рассказывает президент #MassOnClub, директор Коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина, — поэтому я согласна с мнением Светланы Раца о том, что не может быть одной, уникальной методики оценки эффективности таких разных сфер благотворительности, важно сохранять неформальный, осмысленный подход в этом процессе. Чтобы на пути к совершенству не сделать хуже, чтобы разработанные правила оценки не стали формальностью, под которую очень легко подстроиться и за формальной оценкой пропадут реальные добрые дела!"

Эксперты уверены — качественная оценка эффективности работы фонда, прозрачная отчетность, его верификация у агрегаторов оказания помощи (Добро.mail.ru, Нужна помощь, Такие дела, Сбербанк.Вместе и т.п.) помогут благотворителям определиться с выбором партнера, а также в борьбе с мошенничеством, положительно скажется для развития всей сферы благотворительности.

"Я уверена, что всего три тренда сделают благотворительность прозрачной и приведут к расширению масштабов оказания помощи: Усиление гуманизации общества; Цифровизация, позволяющая делать процесс оказания помощи быстрым, легким и безопасным; Интерес рейтинговых агентств к этой сфере", — рассказывает Светлана Раца.

Что же даст благотворительным фондам прохождение оценки эффективности и установление определённого рейтинга работы? По задумке авторов Концепции, фонды, прошедшие оценку эффективности, получат специальный статус, который позволит получать определенные льготы от государства для своего функционирования. Пока эти льготы четко не прописаны, но скорее всего фонды смогу расчитывать на имущественную поддержку, налоговые льготы в отношении пожертвований юридический и физических лиц, включение в систему обязательного страхования вкладов в коммерческих банках для защиты денежных средств благотворительных фондов в ситуациях банкротства банков. Как это будет работать, покажет время, впереди много работы.

В сфере благотворительности всегда чувствуется нехватка кадров, которые не только обладают определенной квалификацией, но и имеют такие личностные характеристики как отзывчивость, чуткость, способность к эмпатии, стрессоустойчивость. В настоящее время происходит смена поколений. По прежнему основной костяк сотрудников благотворительных организаций составляют представители поколения Х, для которых благотворительность входит в систему ценностей. Но всё больше представителей поколения Y, которые быстро обучаются, предпочитают свободный график работы, выбирают сферу благотворительности для своей профессиональной реализации.

В Концепции содействия развитию благотворительности много внимания уделено квалификации сотрудников этой сферы, предполагается разработка специальных образовательных стандартов, использование технологий дистанционного обучения и практик наставничества. Участники конференции подчеркивали важность работы с кадрами, но отметили необходимость распространения лучших практик, обмен опытом внутри благотворительного сообщества, создание и развитие постоянных площадок для общения участников благотворительных проектов, в том числе и в цифровом формате, в сообществах в социальных сетях.

"Участников московской конференции спрашивали, чего не хватает современной благотворительности в России? Одним из популярных ответов было "мужчин", — рассказывает Полина Гаранина. — Лично меня очень радует, что в Тюмени ситуация отличается в лучшую сторону. В том же #MassOnClub на открытии третьего благотворительного сезона мы вручали кубки лучшим игрокам, оценивая их вклад в том числе в благотворительные проекты клуба. Радует, что ровно половина из них — мужчины!"

Также в рамках встречи был презентован социальный проект фотографа и волонтера Анны Павловой #КемБыЯХотелСтать — фоторазговор с подростками, попавшими в сложную жизненную ситуацию, о том, какую профессию они хотят выбрать для себя в будущем.

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В настоящее время доля благотворительности в экономики России меньше 1%, тогда как в развитых странах она достигает 8-9%. Но движение на взаимопомощь и поддержку развивается, за последние 10 лет вовлечённость людей в волонтерство и благотворительность выросла с 25% до 63%. Растёт и средний размер пожертвования, сегодня он уже на уровне 1000-1500₽, что ещё раз подтверждает истину - благотворительность - это не про богатых, это про отзывчивых и умных, про неравнодушных и оптимистичных. Делать добро просто, когда вместе.

Интеллектуальный благотворительный #MassOnClub для предпринимателей существует с 2017 года в Тюмени, с 2019 — в Перми. В 2020 году готовятся к открытию филиалы клуба в Кургане и Москве.