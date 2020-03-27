Тюменские депутаты решили, кому вручат первые нагрудные знаки "За заслуги перед городом Тюменью"

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании одобрили список тюменцев, которые первыми будут отмечены нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Серия награждений будет приурочена к 75-летию Великой Победы. Среди награждаемых - участники Великой Отечественной войны и те, кто в послевоенный период принимал активное участие в жизни города, кто прошел большой трудовой путь и сегодня работает, как с молодежью, так и со старшим поколением.

Все кандидатуры были внесены совместно главой города Тюмени Русланом Кухаруком и председателем городской Думы Евгением Заболотным.

Нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью" удостоены участники Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов, Андрей Васильевич Рыбак и Василий Николаевич Шамов. Среди награжденных начальник Тюменского президентского кадетского училища генерал-майор Михаил Александрович Логинов и председатель Тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов.

Помимо этого депутаты утвердили кандидатуры участников Великой Отечественной войны, трудовые коллективы и ветеранские организации для занесения в Книгу Почета.

- Ветеранские организации сегодня объединяют многих людей, которые работали в эвакуированных во время войны в Тюмень предприятиях, - подчеркнул председатель Думы. - Они по сей день занимаются патриотическим воспитанием юных тюменцев.

Евгений Заболотный внес предложение разместить Книгу Почета в городской Думе, чтобы с ней могли знакомиться все желающие. Сейчас Книга хранится в городском архиве.