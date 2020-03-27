В Тюмени за ДТП осудили водителя, который подменял спящего коллегу и уснул сам

Тюменский районный суд признал виновным 56-летнего жителя Челябинска, спровоцировавшего ДТП в районе села Червишево в апреле 2019 года.

По просьбе своего коллеги мужчина согласился поехать с ним в рейс в Тюмень в качестве пассажира. В пути водитель стал засыпать, и коллега сменил его за рулем. Утром 27 апреля мужчина уснул в дороге сам, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Водителю "Газели", доставлявшему хлеб в магазины села Исетское, был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении находившегося за рулем грузовика челябинца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе рассмотрения уголовного дела мужчина скрылся от суда, был объявлен в розыск и спустя пять месяцев взят под стражу.

В итоге суд назначил челябинцу наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.