Прием заявок на президентские гранты продлен на неделю

25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии которым с 30 марта по 3 апреля 2020 года в стране установлены нерабочие дни. В связи с этим Фонд президентских грантов переносит даты окончания приема заявок на участие в конкурсе с 31 марта на ближайший следующий рабочий день — 6 апреля.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации. Его итоги будут подведены до 15 июня 2020 года, стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года. Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

Победителями первой волны конкурса президентских грантов 2020 года стали 23 проекта НКО Тюменской области. На реализацию проектов они получили 38,6 млн рублей.