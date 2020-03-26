Тюменская полиция проверяет, как вернувшиеся из-за рубежа граждане соблюдают карантин

Для реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в УМВД по городу Тюмени создана специальная группа, которая работает круглосуточно и находится в постоянном контакте с представителями здравоохранения и специалистами Роспотребнадзора. Задача группы - исполнение решений, принимаемых оперативным штабом при правительстве Тюменской области. Об этом на заседании Тюменской городской думы 26 марта сообщил начальник УМВД России по городу Тюмени Евгений Козлов.

По словам начальника тюменского УМВД, полиция переведена в усиленный режим на основании распоряжения министра внутренних дел Владимира Колокольцева от 17 марта в целях реализации комплекса дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса, обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Дежурные смены полиции ведут постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в городе на основании информации, предоставляемой медицинскими учреждениями, выявляют фейковые сообщения в соцсетях, собирают иную информацию, касающуюся пандемии.

Особое внимание уделяется мониторингу миграционных потоков. "В УМВД по городу Тюмени 19 марта из Оперативного штаба поступили списки граждан, вернувшихся из-за рубежа в период с 1 января 2020 года по настоящее время. На территорию города прибыло 6 394 человека. При поверке по имеющимся учетам и обзвону граждан достоверно установлено местонахождение 4 596 человек. 924 из них получили предписание от Роспотребнадзора об ограничительных мерах по карантину. Нами осуществляется контроль за соблюдением карантина данными гражданами. На сегодня выборочно проверено 261 человек. Нарушений не выявлено", - сообщил Евгений Козлов.

Местонахождение тех, кого пока не удалось найти, будет установлено в ближайшее время, заверил начальник полиции. Люди не проживают по тем адресам, которые указаны в документах. Например, прописаны в Тюмени, а живут в северных округах. Если невозможно установить их адрес по телефонам, месту прописки, полиция реализует специальные мероприятия по установлению их местонахождения. Данные вопросы отрабатывают сотрудники уголовного розыска.

По четырем гражданам, отказавшимся добровольно пройти карантин в обсерваторе "Градостроитель", на основании информации из оперативного штаба собраны материалы, они направлены в Роспотребнадзор для составления административных протоколов и рассмотрения их в суде.

"Ситуация, связанная с мероприятиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции, находится под контролем. Личный состав УМВД России по городу Тюмени готов к выполнению поставленных задач оперативным штабом, охране общественного порядка и общественной безопасности в период карантина и ограничительных мер", - заверил депутатов гордумы начальник полиции.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный отметил, что депутатов и всех горожан волнует вопрос, как полиция будет работать в условиях принимаемых превентивных и ограничительных мер по коронавирусу. "Мелочей в работе полиции нет. Очень многое будет зависеть от слаженной работы профильных учреждений и ведомств. Надо чтобы все решения компетентных органов в это непростое для нас время выполнялись неукоснительно. И здесь роль полиции первостепенна", - подчеркнул Евгений Заболотный.