В регионе снижается заболеваемость туберкулезом

Сегодня, 24 марта, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Из-за отмены всех профилактических мероприятий и акций в Тюменской области месячник "Здоровые легкие" проходит в информационном формате.

По сведениям регионального департамента здравоохранения, в течение 2019 года, как и в предыдущие годы, в Тюменской области отмечаетсяne дальнейшее снижение заболеваемости туберкулезом.

В 2018 году на диспансерном учете по поводу заболевания туберкулезом в Тюменской области состояло 2220 человек, в 2019 году количество больных составило 1865 человек. Аналогичная ситуация складывается в городе Тюмени: в 2018 году число больных, состоящих на диспансерном учете составило 1127 человек, в 2019 году число больных снизилось до 864. За 2 месяца 2020 года взято на диспансерный учет впервые выявленных больных туберкулезом 138 человек, их них 77 – жители города Тюмени.

Одной из основных причин медленного снижения уровня заболеваемости, является высокая распространенность туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. На фоне общего снижения заболеваемости туберкулезом отмечается рост числа ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных больных. Так, в 2019 году доля ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных больных составила 43,3% (в 2018 году — 37,4%).

Специалисты напоминают, что флюорография остается основным методом, который выявляет туберкулез на ранних стадиях его развития. Врачи напоминают, что каждый человек должен обязательно пройти флюорографический осмотр один раз в год.

Туберкулез — инфекционное заразное заболевание, которое передается, в основном, воздушно-капельным путем, однако, описаны и случаи заражения при употреблении в пищу молока больных животных. Попавший в организм возбудитель в течение длительного времени может не вызывать никаких клинических проявлений (в этом основное коварство болезни), однако, даже при медленном прогрессировании воспалительного процесса вовлекаются все новые и новые участки пораженного органа, что постепенно приводит к развитию местных и общих воспалительных реакций и проявлений, и как следствие к разрушению органов и тканей.