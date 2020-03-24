Коллективы Дома культуры "Водник" стали лауреатами Международного фестиваля

128-й Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных и взрослых творческих коллективов и исполнителей "Адмиралтейская звезда" проходил в Тюмени с 6 по 9 марта.
Фестиваль проводился с целью выявления наиболее талантливых и ярких артистов, а также для повышения профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей.
Конкурс предоставил возможность принять участие в таких номинациях, как "Вокал", "Инструментальная музыка", "Театр", "Plain-air", "Цирковое искусство" и "Театр мод".
Дом культуры "Водник" не упустил возможность проявить себя на фестивале. Театр моды "Клеопатра" и проект "Новое время 55+" поучаствовали в номинации "Театр мод" и стали лауреатами Международного конкурса.
Коллектив "Клеопатра" получил два диплома Лауреата III степени за новую коллекцию "Казачьи посиделки" и Fashion Rock.
Совместный показ "Войлок" от дизайнеров Людмилы Даяновой и Надежды Брежневой принес "Клеопатре" и проекту "Новое время 55+" звание Лауреата II степени.
Напомним, что театр моды "Клеопатра" и проект "Новое время 55+" являются коллективами Дома культуры "Водник".
"Клеопатра" - это яркий, талантливый коллектив юных моделей, умеющий не только красиво двигаться на подиуме, но и проявляющий свои творческие способности с помощью уникальной коллекции одежды, музыки, актерского таланта.
В свою очередь "Новое время 55+" создан специально для тех, кто хочет быть здоровым, активным и продвинутым. В рамках проекта регулярно устраиваются полезные мастер-классы, проводится зарядка на свежем воздухе и организуются встречи с интересными людьми.
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