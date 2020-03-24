С начала года в тюменскую полицию сообщили о 33 украденных велосипедах

В полицию Тюмени с января этого года поступило 33 сообщения о кражах велотранспорта. Из них на сегодня раскрыто около десятка случаев хищения.

В полиции напоминают, что главный способ избежать кражи велосипеда — не оставлять его надолго без присмотра — даже во дворе или в подъезде своего дома. На ночь двухколесный транспорт лучше заносить в квартиру. Специалисты отмечают, что использование запорного устройства не гарантирует абсолютной защиты от действий злоумышленников.

Владельцам велосипедов рекомендуют наносить на транспорт явные и скрытые опознавательные знаки и хранить на него документы, чтобы было больше шансов найти и идентифицировать украденное.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в 2019 году в Тюмени было зарегистрировано 519 заявлений об угонах велотранспорта, возвращен владельцам 181 велосипед.