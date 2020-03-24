Тюменцы могут получить на свои проекты до 250 тысяч рублей

В Тюмени идет прием заявок на конкурс проектов "Моя идея. Pro". Жители Тюмени и юга Тюменской области могут получить на реализацию социально значимых инициатив до 250 тысяч рублей.

В 2020 году на конкурсе новые условия. Участвовать в нем могут команды из Тюмени, которые предварительно пройдут образовательную модульную онлайн-школу по социальному проектированию. За время обучения команды проработают свои идеи и оформят их в полноценные проекты. Обязательным условием для всех участников конкурса станет прохождение образовательного трека по социальному проектированию на платформе твойуниверситет.рф.

""Моя идея. Pro" — это старт для тех, кто только начинает свою проектную деятельность. Сообщества-победители прошлых лет уже получили опыт и стали достаточно самостоятельны, чтобы становиться наставниками новичков или создавать собственные некоммерческие организации", — считает руководитель направления по работе с сообществами мультицентра "Моя территория" Алексей Суворов.