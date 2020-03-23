На горячую линию поступило более 2 тысяч звонков от тюменцев, вернувшихся из-за рубежа

С 18 марта горячая линия на базе центра телефонного обслуживания Тюменской области приняла более 2,1 тысяч звонков. На нее могут обратиться граждане, вернувшиеся в регион из-за границы после 1 марта 2020 года.

Самое большое количество звонков — 726 — поступило 20 марта. Операторы собирают информацию о заграничной поездке и передают в медицинские организации. Уже там специалисты подробно консультируют прибывших.

В Тюменской области работает несколько горячих линий по вопросам профилактики, выявлению и лечению коронавирусной инфекции:

— горячая линия для вернувшихся в Тюменскую область из-за границы после 1 марта: 8-800-234-35-22;

— горячая линия управления Роспотребнадзора по ТО: 8-800-302-26-70;

— горячая линия Департамента здравоохранения ТО: (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91;

— консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до 3-х лет в Тюмени: 8-800-201-41-41.

Все звонки бесплатные.