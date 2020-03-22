Тюменские таксисты отмечают праздник

День таксиста отмечают 22 марта. В свой профессиональный праздник многие из водителей будут на работе, не исключение – тюменские таксисты.

Как отмечает таксист с десятилетним стажем Алексей Зарецкий, определяющими для тюменцев требованиями при заказе автомобиля являются стоимость поездки, время ожидания и культура общения водителей.

"Я стараюсь всегда поддержать диалог с клиентом, если он о чем-то хочет поговорить. Если вижу, что человек не настроен на разговор, то не лезу с расспросами. Некоторые клиенты берут сотовый номер и иногда переходят в категорию постоянных. Это лучший вариант, но подходит он тем, кто ездит примерно в одно и то же время. В противном случае придется долго ждать, а этого никто не любит", - считает таксист.

При выборе такси следует обращать внимание на компании, которые ответственно относятся к своему имиджу. Во время разговора с диспетчером следует обязательно уточнить время доставки автомобиля (высоким считается ожидание свыше получаса), цену на услугу, наличие или отсутствие дополнительных условий: к примеру, если на такси будут передвигаться дети до 12 лет или животные. В некоторых сервисах можно даже узнать марку машины, которая приедет, пишет "Тюменская область сегодня".