В Тюменской области становится меньше безработных

В Тюменской области за год снизился уровень безработицы и составил 3,8%. В то же время в областном банке зарегистрировано более 17 тысяч вакансий.

Как сообщили в Тюменьстате, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше оценивалась путем выборочного обследования. По данным на декабрь 2019 года, к рабочей силе отнесли 725,8 тыс. человек. В их числе 698,5 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью.

Уровень общей безработицы рассчитали в соответствии с методологией Международной организации труда, то есть как отношение численности безработных к численности рабочей силы. По сравнению с декабрем 2018 года уровень безработицы снизился на 0,5%, пишет "Вслух.ру".

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 марта 2020 года, в регионе общий уровень общей безработицы оценивается на 4%, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,69%. 5 034 человека состояли на регистрационном учете в качестве безработных. 6 483 человека состоят на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы. В областном банке 17 тыс. 534 вакансий, из них 3 тыс. 939 — в сфере строительства.