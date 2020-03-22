Ансамбль Тюменского района получил народное звание

Источник: ЦКиД "ПРЕМЬЕРА" (Тюменский район)

Ансамблю казачьей песни "Багатица" Богандинского центра культуры и досуга присвоили почетное звание "Народный коллектив любительского народного творчества". Высокая оценка со стороны профессионалов стала хорошим стимулом для развития коллектива из Тюменского района.

Основателем и руководителем ансамбля с 2011 года является Марина Гуляева. Название творческого коллектива по словарю казачьих терминов обозначает "огонь, костёр". "Багатица" - участник и призер различных конкурсов и фестивалей: "Наследники Ермака", "Благовест", "Мост дружбы" и других.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в 2019 году с аншлагом прошел концерт-спектакль "Шёл казак", где богандинский ансамбль выступил совместно с омутинским танцевальным коллективом "Казачья вольница", руководит которым Евгений Метешкин. Коллективы удачно дополнили друг друга, раскрыв самобытные традиции казаков.

По словам Марины Гуляевой, к предложению подать заявку на звание "народный" в ансамбле сначала отнеслись скептически. Однако победа вселила в команду желание продолжать расти и дарить зрителям радость.