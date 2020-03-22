В Тюмени пройдет фестиваль "Сибирь мастеровая"

Фестиваля народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области "Сибирь мастеровая" планируют провести в Тюмени осенью 2020 года. Организаторы рассчитывают собрать около 500 участников.

Организатором выступит Автономная некоммерческая организация "Дом ремесел", которая получит на проведение мероприятия субсидию из регионального бюджета по итогам конкурса среди социально ориентированных НКО.

Директор организации Наталья Денисова рассказала, что предстоит большая подготовительная работа, поэтому уже в ближайшее время будут определены сроки, назначены ответственные, начнется поиск подходящего помещения. Также будет разработано положение о детском конкурсе.

Конкурс школьных работ в рамках фестиваля пройдет до конца учебного года - запуск в апреле. Творческое состязание сочетает в себе письменную работу и отработку практических навыков.

"Сначала дети и подростки должны будут подготовить сочинения на тему "Ремесло в моей семье". Ребята, пообщавшись со своими бабушками и дедушками, опишут, каким ремеслом владели их предки. Затем под руководством старших школьникам предстоит изготовить изделие в определенной технике или его миниатюру", - поделилась Наталья Денисова.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс среди мастеров-ремесленников в режиме онлайн, его планируют запустить в сентябре. На заданную тему конкурсанты должны будут выполнить работу за ограниченное время. Участие смогут принять мастерицы по лоскутному шитью, ткачихи, косторезы, резчики по дереву.

На проведение фестиваля выделят 750 тыс. рублей. Деньги пойдут на аренду выставочного помещения, для церемонии награждения, часть суммы будет потрачена на призы для победителей конкурсов, сувенирную продукцию.

На фестивале также будет работать ремесленная ярмарка, организуют ремесленные мастер-классы, гости смогут поучиться у ведущих тюменских мастеров, пишет ИА "Тюменская линия".